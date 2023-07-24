Ушёл из жизни бывший глава Удмуртии

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Ушёл из жизни бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: Pixabay

Политик скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Удмуртию с 2014 по 2017 годы.

Министерство здравоохранения Удмуртии выразило соболезнование родным и близким Соловьёва.

Экс-глава региона родился в 1950 году в селе Алнаши Удмуртской АССР. Учился в Киевском и Калининском суворовских военных училищах. В 2003 году был избран в Государственный Совет Удмуртской Республики.

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