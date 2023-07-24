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Объявлены лауреаты Всероссийского конкурса на лучшие проекты городской среды

2:57
Общество

Более 190 проектов благоустройства стали победителями по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и II Конкурса для регионов Дальнего Востока, как сообщает Министерство строительства России. Проекты были представлены на церемонии награждения в рамках Всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны". "Определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока. Все эти проекты будут реализованы в 2024 и 2025 годах", — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Объявлены лауреаты Всероссийского конкурса на лучшие проекты городской среды
Фото: http://fotokto.ru/photo/view/3867857.html

Самыми высокими баллами среди исторических поселений были отмечены проекты благоустройства города Кашира Московской области, города Кологрив Костромской области и станицы Тамань Краснодарского края. В категории малых городов наилучшие результаты показали проекты городов Сызрань Самарской области, Волгодонск Ростовской области и Ессентуки Ставропольского края. Среди поселений с численностью населения до 100 тысяч человек победителями стали проекты городов Белово Кемеровской области, Губкин Белгородской области и Верхняя Пышма Свердловской области. В категории городов с численностью населения до 50 тысяч человек лучшими признаны проекты городов Стережовой Томской области, Сатка Челябинской области и Алексеевка Белгородской области. Кроме того, в 2023 году на участие в конкурсе были поданы заявки из более чем 30 новых регионов России.

Победителями стали проекты благоустройства городов Бердянск и Приморск Запорожской области, а также Стаханов, Краснодон и Старобельск Луганской Народной Республики, а также Снежное, Шахтерск и Волноваха Донецкой Народной Республики. Всероссийский конкурс проектов благоустройства проводится Министерством строительства России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Глава Министерства строительства, Ирек Файзуллин, подчеркнул важность таких проектов для социального и экономического развития городов.

"За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства до сложных проектов городского развития. Благодаря нашему совместному труду было создано более 16 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской деятельности", — отметил Файзуллин.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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