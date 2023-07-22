Юрист объяснил, какие неприятности ждут лишённых гражданства РФ россиян

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат и правозащитник Константин Ерохин рассказал об абсолютном бессправии россиян в случае лишения их гражданства РФ.

Фото: Fotodom.ru

Ерохин предположил, что законопроект о лишении гражданства россиян коснётся тех, кто выступает против СВО, дезертируют от армии, отказываются от службы в рядах ВС РФ или как-то иначе поддерживает Украину.

Юрист подчеркнул, что, согласно Конституции РФ, гражданство считается неотъемлемым правом человека.

Лишённый гражданства человек, по словам Ерохина, остаётся почти без всех своих прав, в том числе на получение бесплатной медицинской помощи, открытия счёта в банке, получения образования, оформления сим-карты, пользования междугородним и международным транспортом.

"Но самое страшное — при любом задержании человек без паспорта попадает в миграционную тюрьму, где может провести до 2 лет, ведь депортировать его просто некуда", — цитирует слова адвоката Telegram-канал "Кровавая барыня".

Ранее авторы законопроекта о лишении гражданства РФ отозвали свои подписи после слов Андрея Клишаса об их профнепригодности.

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