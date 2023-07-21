Адвокат Молохов высказался о ситуации с задержанием Стрелкова

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Александр Молохов рассказал, чем можно помочь задержанному экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову.

Фото: lenta.ru

Молохов в беседе Telegram-каналом Осторожно Media объяснил, что местоположение Игоря Стрелкова сейчас неизвестно. Он отметил, что в данный момент важно найти бывшего военачальника, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь.

Юрист рассказал, что пока не смог ознакомиться с документами по делу Стрелкова.

Молохов объяснил, что дома у Стрелкова силовики провели обыск. Вероятной причиной задержания, по словам адвоката, является уголовное дело по статье об экстремизме. Такую информацию сообщили очевидцы происходящего.

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