Приговорённый к десяти годам тюрьмы за участие в СВО гражданин Киргизии просит предоставить ему гражданство РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Приговорённый к десяти годам лишения свободы участник СВО из Киргизии просит предоставить ему российское гражданство.

Фото: Fotodom.ru

31-летний Аскар Кубанычбек до начала СВО работал в России и принимал участие в съёмках популярных сериалов — "Универ", "СашаТаня", "Реальные пацаны".

Позже Кубанычбек отправился добровольцем на СВО, где решил применить свои навыки обращения с дронами.

В ноябре 2022-го мужчина приехал в Киргизию из-за болезни отца. В начале 2023 года его арестовали за участие в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Находящийся в местах лишения свободы Кубанычбек просит предоставить ему гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что экс-участник СВО, российский десантник, добился получения статуса беженца во Франции.

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