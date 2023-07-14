Мужчины поделились в соцсетях свойствами характера и поведения представителей своего пола, которые они считают наиболее неприятными, на форуме Reddit.
Одним из самых нелюбимых мужских проявлений оказались раздражение при случайных толчках и другие попытки продемонстрировать свою доминирующую позицию.
Первый пользователь написал, что не хочет драться, если случайно с кем-то столкнулся или толкнул свою девушку, а старается уйти от конфликта и просто извиниться.
Второй заметил, что ненавидит мужчин, постоянно доказывающих, какие они брутальные, а себя не воспринимает всерьёз, часто позволяя самоиронию для разрядки напряжения.
Ещё у мужчин вызывает раздражение собственное хвастовство. То, что они не позволяют себе и другим проявлять чувства, их также расстраивает.
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