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Мужчины перечислили самые неприятные черты своего характера

0:52
Общество

Мужчины поделились в соцсетях свойствами характера и поведения представителей своего пола, которые они считают наиболее неприятными, на форуме Reddit.

Мужчины перечислили самые неприятные черты своего характера
Фото: https://i0.wp.com/fashionrunwayblog.com/

Одним из самых нелюбимых мужских проявлений оказались раздражение при случайных толчках и другие попытки продемонстрировать свою доминирующую позицию.

Первый пользователь написал, что не хочет драться, если случайно с кем-то столкнулся или толкнул свою девушку, а старается уйти от конфликта и просто извиниться.

Второй заметил, что ненавидит мужчин, постоянно доказывающих, какие они брутальные, а себя не воспринимает всерьёз, часто позволяя самоиронию для разрядки напряжения.

Ещё у мужчин вызывает раздражение собственное хвастовство. То, что они не позволяют себе и другим проявлять чувства, их также расстраивает.

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САМЫЕ НЕПРИЯТНЫЕ ЧЕРТЫ МУЖЧИН
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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