Власти Уфы приобретут восемь юрт за 9,6 млн рублей

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В городской администрации Уфы сообщили о том, что недалеко от торгового комплекса "Галерея-ART" скоро появятся пять юрт, ещё две планируется разместить на набережной реки Белая, а одну — рядом с памятником Салавату Юлаеву.

Фото: Администрация Уфа https://ufacity.info/press/news/467238.html

Диаметр юрты должен достигать восьми метров, высота центральной части составит — 3,2 метра, а высота стен — два метра, сообщает информационный портал mkset. ru.

Подрядчик будет выбран до 17 июля. Мэрия намерена получить юрты в своё распоряжение на протяжении 45 дней с момента подписания контракта.

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