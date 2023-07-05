Правозащитники "Команды против пыток" сообщили, что в Ахматовском районном суде Грозного вынесли приговор Зареме Мусаевой.
Представители защиты жены экс-судьи Сайди Янгулбаева ходатайствовали о перенесении судебного заседания из-за избиения адвоката Александра Немова и журналистки Елену Милашиной. Судья не удовлетворил просьбу женщины.
Как сообщает издание newstracker.ru, Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима по обвинению в насилии над силовиком и мошеннических действиях.
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