Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии за насилие над силовиком

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Правозащитники "Команды против пыток" сообщили, что в Ахматовском районном суде Грозного вынесли приговор Зареме Мусаевой.

Фото: newstracker.ru

Представители защиты жены экс-судьи Сайди Янгулбаева ходатайствовали о перенесении судебного заседания из-за избиения адвоката Александра Немова и журналистки Елену Милашиной. Судья не удовлетворил просьбу женщины.

Как сообщает издание newstracker.ru, Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима по обвинению в насилии над силовиком и мошеннических действиях.

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Последнее слово Заремы Мусаевой в суде.