Депутат Приставакин рекомендует пенсионерам не возмущаться повышением цен на проезд, а меньше ездить

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Костромской городской Думы Алексей Приставакин выступил с заявлением, в котором порекомендовал пенсионерам прекратить возмущаться ростом цен на проезд с 1 июля. Тем, для кого проездные чересчур дорогие, парламентарий советует просто их не приобретать, пишет argumenti. ru.

"Не нравится — не ездите! Я вот тоже пенсионер, но не буду покупать проездной билет из принципа, — подчеркнул Приставакин. — Он мне не нужен! Я езжу 6-8 раз в месяц куда-то по своим делам".

По словам депутата, пенсионеры зачастую "просто так катаются" в автобусах и "слушают сплетни". Возмущения только нагнетают партии в преддверии выборов, резюмировал политик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.