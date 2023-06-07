Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны: украинская ДРГ подорвала аммиакопровод "Тольятти — Одесса" у Масютовки
Способы избавиться от крота на даче, не причиняя ему вред
Подопригора: Киев, вероятно, получит F-16, но формальное наличие истребителей не поможет ВСУ
В Ростовской области труд мужчин оценивается на 26% дороже, чем женщин
Боевики ВСУ атаковали трансформаторный завод в Брянской области
Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину
Жительниц Тюмени берут на службу по контракту с зарплатой до 350 тыс. рублей
Сальдо считает, что произошедшее с Каховской ГЭС играет на руку России в военном плане
Власти Ессентуков выплатят ребенку, которого покусала собака, 50 тыс. рублей

Белгородцы попросили списать штрафы за нарушение скоростного режима для водителей, спасавших население из-под обстрелов

0:50
Общество

Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться со штрафами для водителей, которые, нарушая правила дорожного движения, вывозили людей из-под обстрелов из Новой Таволжанки. Об этом сообщает bel. ru.

Белгородцы попросили списать штрафы за нарушение скоростного режима для водителей, спасавших население из-под обстрелов
Фото: marimedia.ru

В частности, жители населенного пункта получили штрафы за превышение скорости в размере 2 тыс. рублей.

Местные жители возмущены тем фактом, что водители, рискуя жизнью, вывозят мирных граждан, а за это им назначают штрафу.

Министр транспорта региона Сергей Евтушенко заявил, что выписанные штрафы можно оспорить только в Госавтоинспекции. Ведомство уже направило обращение в УГИБДД с просьбой решить данную проблему в приграничных территориях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Катастрофы не будет: специалисты вспомнили историю создания Каховской ГЭС
Русские опять жгут немецкие "Леопарды". Путин пообещал, что этим они не отделаются
Русские опять жгут немецкие "Леопарды". Путин пообещал, что этим они не отделаются
Последние материалы
В Минобороны Украины заявили, что ВСУ перешли от обороны в наступление на Артёмовском направлении
В Польше фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной: "Не надо нам давать — достаточно не отбирать"
В Крыму заявление Зеленского о разрушении Каховской ГЭС назвали словами признавшегося во всём вора
Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным
"АвтоВАЗ" анонсировал выпуск нового лифтбека Lada Granta Drive Active стоимостью 981 тыс. рублей
Военный эксперт рассказал, что нужно российским военнослужащим для успешного наступления
Мария Арбатова считает, что западоцентричность сгубила наши элиты
Эндокринолог Бинатова: мучное и рафинированные крупы ускоряют процессы старения
Как очистить систему охлаждения автомобиля
Пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС выплатят сумму от 10 до 50 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников