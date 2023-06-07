Белгородцы попросили списать штрафы за нарушение скоростного режима для водителей, спасавших население из-под обстрелов

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться со штрафами для водителей, которые, нарушая правила дорожного движения, вывозили людей из-под обстрелов из Новой Таволжанки. Об этом сообщает bel. ru.

Фото: marimedia.ru

В частности, жители населенного пункта получили штрафы за превышение скорости в размере 2 тыс. рублей.

Местные жители возмущены тем фактом, что водители, рискуя жизнью, вывозят мирных граждан, а за это им назначают штрафу.

Министр транспорта региона Сергей Евтушенко заявил, что выписанные штрафы можно оспорить только в Госавтоинспекции. Ведомство уже направило обращение в УГИБДД с просьбой решить данную проблему в приграничных территориях.

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