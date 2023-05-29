В Ленинградской области задержали мужчину за флаг Воздушно-космических сил РФ, который приняли за флаг Украины.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в городе Волхов стражи правопорядка задержали парня по имени Денис в алкомаркете. На него донесли посетители магазина, которым показалось, что Денис демонстрирует украинскую символику.
Молодой человек объяснил представителям полиции, что держит в руках жёлто-синий флаг ВКС РФ. Парня отпустили после профилактической беседы.
Ранее в Москве задержали мужа и жену, запустивших в небо шары с запрещённой символикой.
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