Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WarGonzo сообщает об активизации боевиков ВСУ на Запорожском направлении
В Киеве и области уничтожены подземные командные бункеры ВСУ
Бывший сенатор Семёнов назначен вице-губернатором Красноярского края
Пользователи Reddit назвали необъяснимые боли первыми симптомами рака
Спецпредставитель КНР Хуэй пообещал укреплять диалог с Москвой и Киевом для достижения мира
Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги
Российский боец рассказал о пыточной в подвале кафе в освобождённом Рубежном в ЛНР
Российский военный приготовил гранату, чтобы подорвать себя, но бросил её во врага
Широкорад назвал способ моментального завершения СВО на Украине без жертв

Социологи перечислили города РФ, где жены часто бьют мужей

3:21
Общество

Россиянки и турчанки для решения конфликтов вполне способны применить жестокое семейное насилие к... своим мужьям. Проще говоря, в некоторых городах жены бьют своих супругов.

Социологи перечислили города РФ, где жены часто бьют мужей
Фото: Midjouney: Жена бьет мужа на кухне

Такие выводы прозвучали в ходе очередной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения". 

Анонимный опрос, в котором приняли участие более чем 3500 мужчин и 7200 женщин из 48 регионов России, показал, что география подобных отношений крайне широка.

Женщины чаще всего бьют своих мужей в:

  • Подмосковье,
  • Сочи,
  • Краснодаре,
  • Нарьян-Маре,
  • Салехарде,
  • Санкт-Петербурге,
  • Екатеринбурге,
  • Москве,
  • На Сахалине,
  • В Мурманске,
  • Алуште, Великом Новгороде,
  • Самаре и Тольятти,
  • На Вятке,
  • В Пскове,
  • Симферополе,
  • Воронеже,
  • Ростове-на-Дону,

Также побивают своих благоверных дамы в Пензе, Калининграде Горно-Алтайске, Биробиджане, шахтёрском Кемерово, Волгограде и даже в Махачкале и Луганске.

По словам мужчин, они как правило никому об этом не говорят (98%). Зато женщины вполне готовы поделиться этим опытом с подругой, мамой или психологом (57%).

Причинами таких отчаянных мер чаще всего становятся:

  • измены или флирт с другими женщинами, регистрация на сайтах знакомств,
  • алкоголизм супруга,
  • малый заработок мужа-"никчемучки",
  • отсутствие интима, половые проблему у мужа,
  • нежелание заниматься семьей,
  • компьютерные игры и вечное "сычевание в соцсетях",
  • критика фигуры, мамы (тёщи) и подруг,
  • враньё,
  • насилие к домочадцам,
  • нарушение личного пространства (лазание в телефон, сумочку, и т.д.). 

Психологи ранее сообщали - претензии российских мужчин лежат примерно в той же плоскости — им в подругах жизни чаще всего не нравится полнота, отсутствие значимых интересов, зависание в соцсетях, избыток общения с мамой и подругами или банальная ревность.

К слову, примерно такие же проблемы наблюдаются в семейных отношениях в Турции.

По данным рассылки EVA ("Ev ve aile" - "семья и дом"), в Турции часто наблюдаются факты, когда "суровые и опасные" турецкие мужчины подвергаются побоям от собственных жён.

И это несмотря на то, что там мужчины могут считаться лидерами в семье, поскольку на общественном уровне современная Турция остается в значительной степени патриархальной, пишет местный проект "Главные новости Турции".

Как правило, семьи в Турции основаны на традиционных религиозно-культурных нормах и ценностях. В соответствии с этим мужчины должны быть главными кормильцами, а также они отвечают за защиту и благосостояние семьи.

Но женщины все чаще играют активную роль, особенно в случаях, когда муж употребляет алкоголем или не выполняет своих домашних или семейных обязанностей. 

  • В рассылке также говорится, что треть мужей избивается в семьях, где муж-турок, а жена из бывшего СССР. Чаще всего речь про россиянок, белорусок или украинок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Жена не дает мужу поиграть в мяч во дворе и пинает его
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Врач-кардиолог Варфоломеев перечислил гражданам РФ признаки сердечного приступа
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Харьковчане устроили массовую драку во Львове из-за лозунга "Слава Украине"
Последние материалы
Российский военный приготовил гранату, чтобы подорвать себя, но бросил её во врага
Широкорад назвал способ моментального завершения СВО на Украине без жертв
Врач перечислила продукты, которые нельзя давать детям
Силовые структуры НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове
Asia Times: Зеленский не может решиться объявить контрнаступление
Глюкоза показала фанатам большой живот и попросила догадаться, что это значит
"Экзамен на боевой чуб": как проводится стресс-тренировка морпехов ВСУ
Ситуацию на фронте на Донецком направлении проанализировал американский Институт изучения войны
Британцы опасаются ответа России на планы Запада поставить F-16 Украине: "Мы играем с огнём"
Бойцы ВС РФ уничтожают опорники и технику ВСУ с помощью "Штурм-С"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников