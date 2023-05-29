Россиянки и турчанки для решения конфликтов вполне способны применить жестокое семейное насилие к... своим мужьям. Проще говоря, в некоторых городах жены бьют своих супругов.
Такие выводы прозвучали в ходе очередной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения".
Анонимный опрос, в котором приняли участие более чем 3500 мужчин и 7200 женщин из 48 регионов России, показал, что география подобных отношений крайне широка.
Женщины чаще всего бьют своих мужей в:
Также побивают своих благоверных дамы в Пензе, Калининграде Горно-Алтайске, Биробиджане, шахтёрском Кемерово, Волгограде и даже в Махачкале и Луганске.
По словам мужчин, они как правило никому об этом не говорят (98%). Зато женщины вполне готовы поделиться этим опытом с подругой, мамой или психологом (57%).
Причинами таких отчаянных мер чаще всего становятся:
Психологи ранее сообщали - претензии российских мужчин лежат примерно в той же плоскости — им в подругах жизни чаще всего не нравится полнота, отсутствие значимых интересов, зависание в соцсетях, избыток общения с мамой и подругами или банальная ревность.
К слову, примерно такие же проблемы наблюдаются в семейных отношениях в Турции.
По данным рассылки EVA ("Ev ve aile" - "семья и дом"), в Турции часто наблюдаются факты, когда "суровые и опасные" турецкие мужчины подвергаются побоям от собственных жён.
И это несмотря на то, что там мужчины могут считаться лидерами в семье, поскольку на общественном уровне современная Турция остается в значительной степени патриархальной, пишет местный проект "Главные новости Турции".
Как правило, семьи в Турции основаны на традиционных религиозно-культурных нормах и ценностях. В соответствии с этим мужчины должны быть главными кормильцами, а также они отвечают за защиту и благосостояние семьи.
Но женщины все чаще играют активную роль, особенно в случаях, когда муж употребляет алкоголем или не выполняет своих домашних или семейных обязанностей.
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