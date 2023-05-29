Социологи перечислили города РФ, где жены часто бьют мужей

3:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиянки и турчанки для решения конфликтов вполне способны применить жестокое семейное насилие к... своим мужьям. Проще говоря, в некоторых городах жены бьют своих супругов.

Фото: Midjouney: Жена бьет мужа на кухне

Такие выводы прозвучали в ходе очередной телеконференции "Семейная психология: конфликты и отношения".

Анонимный опрос, в котором приняли участие более чем 3500 мужчин и 7200 женщин из 48 регионов России, показал, что география подобных отношений крайне широка.

Женщины чаще всего бьют своих мужей в:

Подмосковье,

Сочи,

Краснодаре,

Нарьян-Маре,

Салехарде,

Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге,

Москве,

На Сахалине,

В Мурманске,

Алуште, Великом Новгороде,

Самаре и Тольятти,

На Вятке,

В Пскове,

Симферополе,

Воронеже,

Ростове-на-Дону,

Также побивают своих благоверных дамы в Пензе, Калининграде Горно-Алтайске, Биробиджане, шахтёрском Кемерово, Волгограде и даже в Махачкале и Луганске.

По словам мужчин, они как правило никому об этом не говорят (98%). Зато женщины вполне готовы поделиться этим опытом с подругой, мамой или психологом (57%).

Причинами таких отчаянных мер чаще всего становятся:

измены или флирт с другими женщинами, регистрация на сайтах знакомств,

алкоголизм супруга,

малый заработок мужа-"никчемучки",

отсутствие интима, половые проблему у мужа,

нежелание заниматься семьей,

компьютерные игры и вечное "сычевание в соцсетях",

критика фигуры, мамы (тёщи) и подруг,

враньё,

насилие к домочадцам,

нарушение личного пространства (лазание в телефон, сумочку, и т.д.).

Психологи ранее сообщали - претензии российских мужчин лежат примерно в той же плоскости — им в подругах жизни чаще всего не нравится полнота, отсутствие значимых интересов, зависание в соцсетях, избыток общения с мамой и подругами или банальная ревность.

К слову, примерно такие же проблемы наблюдаются в семейных отношениях в Турции.

По данным рассылки EVA ("Ev ve aile" - "семья и дом"), в Турции часто наблюдаются факты, когда "суровые и опасные" турецкие мужчины подвергаются побоям от собственных жён.

И это несмотря на то, что там мужчины могут считаться лидерами в семье, поскольку на общественном уровне современная Турция остается в значительной степени патриархальной, пишет местный проект "Главные новости Турции".

Как правило, семьи в Турции основаны на традиционных религиозно-культурных нормах и ценностях. В соответствии с этим мужчины должны быть главными кормильцами, а также они отвечают за защиту и благосостояние семьи.

Но женщины все чаще играют активную роль, особенно в случаях, когда муж употребляет алкоголем или не выполняет своих домашних или семейных обязанностей.

В рассылке также говорится, что треть мужей избивается в семьях, где муж-турок, а жена из бывшего СССР. Чаще всего речь про россиянок, белорусок или украинок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Жена не дает мужу поиграть в мяч во дворе и пинает его