Юрист рассказал о преимуществах реестра воинского учета для россиян

Согласно информации, полученной от юриста Антона Габовича, реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме военными комиссариатами с использованием данных из государственных информационных систем, ресурсов, а также от органов власти, организаций и граждан, сообщает rostovgazeta.ru.
Единый реестр военнообязанных начнет действовать в России с начала следующего осеннего призыва.
Реестр воинского учета будет содержать личную информацию, такую как
Согласно юристу, гражданин, поступивший в ВУЗ и имеющий право на отсрочку от военной службы, сможет удаленно передать свои данные в единый реестр воинского учета. В таком случае отсрочка будет автоматически предоставлена без его личного присутствия. Также ВУЗ может самостоятельно передать данные в военный комиссариат.
Кроме того, если у гражданина рождается второй ребенок, органы ЗАГС будут автоматически передавать эту информацию в военный комиссариат для предоставления отсрочки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.