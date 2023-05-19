Юрист рассказал о преимуществах реестра воинского учета для россиян

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно информации, полученной от юриста Антона Габовича, реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме военными комиссариатами с использованием данных из государственных информационных систем, ресурсов, а также от органов власти, организаций и граждан, сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: mil.ru

Единый реестр военнообязанных начнет действовать в России с начала следующего осеннего призыва.

Реестр воинского учета будет содержать личную информацию, такую как

фамилия, имя, отчество,

дата рождения,

пол,

данные паспорта,

а также страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии),

ИНН,

место жительства или пребывания

и другие данные.

Согласно юристу, гражданин, поступивший в ВУЗ и имеющий право на отсрочку от военной службы, сможет удаленно передать свои данные в единый реестр воинского учета. В таком случае отсрочка будет автоматически предоставлена без его личного присутствия. Также ВУЗ может самостоятельно передать данные в военный комиссариат.

Кроме того, если у гражданина рождается второй ребенок, органы ЗАГС будут автоматически передавать эту информацию в военный комиссариат для предоставления отсрочки.