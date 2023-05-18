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Юрист о попытке Пугачёвой помочь Ройзману* в суде: "Ей самой характеристику скоро будут давать"

Общество

Адвокат Виктор Наумов в беседе с Pravda.Ru объяснил, что своим заступничеством Алла Пугачёва вредит Евгению Ройзману*, обвиняемому в дискредитации ВС РФ.

Юрист о попытке Пугачёвой помочь Ройзману* в суде: "Ей самой характеристику скоро будут давать"
Фото: eg.ru

Представитель Международной правовой компании рассказал, что суд принимает во внимание положительную или отрицательную характеристику любого человека, который подвергается административному наказанию или уголовному.

Он отметил, что характеристика от медийной личности менее объективна, чем характеристика, которую дают человеку люди, знающие его поведение в быту.

Наумов не считает, что помощь Пугачёвой бывшему мэру Екатеринбурга будет действенной.

"В данном случае при данных обстоятельствах это больше вред, нежели помощь. Ей самой характеристику скоро будут давать", — выразил своё мнение юрист.

При этом он отметил, что привлечение к делу внимания общественности может поспособствовать более детальному рассмотрению дела.

"Когда идёт объективная оценка, объективный показ самого дела, конечно, следователь и суд тщательнее проверяет факты, на которые ссылается пресса. Если СМИ говорят о чём-то, и есть доказательства этому, конечно, они берутся во внимание. И очень сложно им, например, наперекор узкоколейным интересам идти против. Это абсолютно верно. Объективность всегда способствует правде", — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва передала в суд положительную характеристику на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25 ноября 2022 года.

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Суд над Евгением Ройзманом*
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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