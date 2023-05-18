Алла Пугачёва и Наина Ельцина передали в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Певица Алла Пугачёва, супруга первого президента РФ Наина Ельцина, общественный деятель Нюта Федермессер и другие известные граждане передали в суд характеристики на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, обвиняемого в дискредитации российской армии.

Фото: https://www.thevoicemag.ru

Сторона защиты во время судебного заседания потребовала приложить эти документы к делу. По информации корреспондента РИА Новости, характеристики также направили актёр Вениамин Смехов, журналист Дмитрий Муратов и драматург Николай Коляда.

Отмечается, что 18 мая суд допросил Нюту Федермессер, которая заявила, что не может сказать ничего плохого о Ройзмане*. Общественница охарактеризовала его как хорошего управленца.

"Паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману*", — пояснила свидетель.

Следователи считают, что в видеоролике, обнародованном на YouTube, экс-мэр Екатеринбурга выступил с высказываниями, которые подрывают авторитет Вооружённых сил России.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25 ноября 2022 года.