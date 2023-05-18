Певица Алла Пугачёва, супруга первого президента РФ Наина Ельцина, общественный деятель Нюта Федермессер и другие известные граждане передали в суд характеристики на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, обвиняемого в дискредитации российской армии.
Сторона защиты во время судебного заседания потребовала приложить эти документы к делу. По информации корреспондента РИА Новости, характеристики также направили актёр Вениамин Смехов, журналист Дмитрий Муратов и драматург Николай Коляда.
Отмечается, что 18 мая суд допросил Нюту Федермессер, которая заявила, что не может сказать ничего плохого о Ройзмане*. Общественница охарактеризовала его как хорошего управленца.
"Паллиативная помощь в Екатеринбурге развивалась именно благодаря Ройзману*", — пояснила свидетель.
Следователи считают, что в видеоролике, обнародованном на YouTube, экс-мэр Екатеринбурга выступил с высказываниями, которые подрывают авторитет Вооружённых сил России.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 25 ноября 2022 года.
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