Уловы и производство рыбы в РФ стремительно растут

2:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В текущем году российские рыбаки, рыбоводы и рыбопереработчики продолжают впечатлять своими достижениями.

Фото: архив skr.su

Согласно данным argumenti.ru, объём уловов уже превысил 1,82 млн тонн, что на 6% больше, чем год назад. Особенно заметен рост в производстве искусственно выращиваемой рыбы, который в первом квартале 2023 года увеличился на более чем 15% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, мы наблюдаем рост объёма производства рыбной продукции. За период с января по март было переработано 1,2 млн тонн водных биоресурсов, что на 9% превышает прошлогодний показатель.

Основной вклад в общий успех традиционно вносят предприятия Дальнего Востока, где объём добычи рыбы достиг 1,4 млн тонн. В этом регионе особенно выделяются такие виды рыбы, как минтай с уловом более 1 млн тонн, сельдь с объёмом 227,2 тыс. тонн, камбала с 24,7 тыс. тонн и треска с 54,2 тыс. тонн. В Западном бассейне уловы выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом и достигли 41 тыс. тонн. Здесь было поймано 27,2 тыс. тонн балтийских шпрот и 12 тыс. тонн балтийской сельди. В Волжско-Каспийском бассейне российские рыбаки добыли 34,2 тыс. тонн рыбы, что на 4,3% больше, чем год назад. Особенно впечатляющий объём добычи знаменитой каспийской кильки составил 24,5 тыс. тонн.

Несомненно, рыбоводы также продемонстрировали отличные результаты. В первом квартале 2023 года объём производства товарной аквакультуры в России достиг 181,4 тыс. тонн, и большая часть этого объёма приходится на Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. В структуре производства лидирующую позицию занимают лососёвые виды рыб. Лососеводы в этом периоде увеличили производство сёмги, форели и других рыб на 28%, достигнув отметки в 70,1 тыс. тонн. Производство карповых видов составило 41,2 тыс. тонн, осетровых - 2,8 тыс. тонн, а сиговых - 284 тонны.

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