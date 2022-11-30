Рыбаки в Ханты-Мансийске угостили рыбой лису, пытавшуюся украсть их улов

В палатку к рыбакам в Ханты-Мансийске пришла голодная лиса, которая прямо у них на глазах попыталась стащить мешок со свежепойманной рыбой.

Как пишет muksun.fm, рыжая гостья со второй попытки всё-таки смогла сдвинуть мешок со щукой с места, однако рыбаки не позволили ей забрать весь улов целиком.

При этом любители рыбалки щедро накормили лису щукой, после чего лесная красавица всё время крутилась рядом с ними, как домашняя собачка.

"Со второй попытки ей всё-таки удалось утащить мешок из палатки. А за лисовина не беспокойтесь, он был от души накормлен. И потом весь вечер с нами жерлицы проверял, сидя рядом, как собака домашняя", — рассказали рыбаки.

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