Жители Тюмени требуют отловить лису, поселившуюся рядом с детским садом

Жители Тюмени обратились к городским властям с требованием отловить лису, которая поселилась неподалёку от детского сада и жилых домов. Об этом пишет nashgorod.ru.

По информации издания, горожане регулярно видят хищницу на территории Калининского округа в тёмное время суток. Как отмечают очевидцы, однажды лиса загрызла кота. Тюменцы опасаются, что дикое животное может причинить вред их детям.

"А если она придёт не в тёмное время и покусает детей?" — негодует местная жительница в соцсетях.

Другие пользователи добавили, что лисы — это потенциальные переносчики бешенства и многих других опасных заболеваний.

Первые сообщения о появлении хищницы в районе железнодорожного вокзала стали появляться ещё в конце июля. Тюменцы считают, что лиса проникла в город, так как на его границах сейчас нет собак, которые раньше отгоняли диких животных.