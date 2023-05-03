EADaily: Мурти заявил об эпидемии в США, сопоставимой по смертности с курением

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Одиночество, широко распространённое в США, является угрозой для людей, как и выкуривание дюжины сигарет в день. Кроме того, система здравоохранения вынуждена тратить миллиарды долларов в год на решение проблем людей, которые испытывают данное чувство. Об этом проинформировал санитарный врач США Вивек Мурти, объявляя об очередной "эпидемии" в стране, передаёт EADaily.

Фото: pixabay.com

Больше половины американцев признаются, что они испытывали одиночество.

"Теперь мы знаем, что одиночество — это распространëнное чувство, которое испытывают многие. Это как голод или жажда. Это чувство, которое организм посылает нам, когда нам не хватает чего-то необходимого для выживания, — сказал врач в интервью агентству АР.

В 2020 году граждане США проводили около 20 минут в день, лично общаясь с друзьями, по сравнению с 60 минутами почти двадцатью годами ранее. От одиночества чаще всего страдают молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Мурти подчеркнул, что ничто не заменит личного общения. Врач отмечает, что с появлением технологий люди начали всё меньше встречаться.

"Как нам разработать технологию, которая укрепит наши отношения, а не ослабит их?" — задался вопросом эксперт.

Из-за одиночества возрастает риск преждевременной смерти почти на 30 процентов. Люди с плохими социальными связями склонны к инсульту и сердечным заболеваниям.

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Как избавиться от одиночества?