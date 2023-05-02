В колонии и СИЗО Татарстана разоблачили пропагандистов АУЕ*

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В исправительных учреждениях республики Татарстан пресекли деятельность членов запрещенного движения "Арестантское уголовное единство (АУЕ)*".

Фото: ya.ru

Преступление раскрыли сотрудники УФСИН, УФСБ, МВД и СУ СК России по РТ.

Представители силовых ведомств обнаружили у осуждённых запрещённые предметы. Доказательством нарушения была также переписка, в которой нашли информацию, относящуюся к пропаганде экстремистского движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовали 19 человек по подозрению в терроризме.

Как сообщает издание inkazan.ru, фигуранты дела пропагандировали блатную идеологию, асоциальное поведение, воровские принципы, агрессию и насилие в отношении представителей правопорядка.

Подозреваемые рискуют получить десятилетние сроки лишения свободы.

* АУЕ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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В Димитровграде пресекли деятельность ауешников