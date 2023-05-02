В исправительных учреждениях республики Татарстан пресекли деятельность членов запрещенного движения "Арестантское уголовное единство (АУЕ)*".
Преступление раскрыли сотрудники УФСИН, УФСБ, МВД и СУ СК России по РТ.
Представители силовых ведомств обнаружили у осуждённых запрещённые предметы. Доказательством нарушения была также переписка, в которой нашли информацию, относящуюся к пропаганде экстремистского движения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане арестовали 19 человек по подозрению в терроризме.
Как сообщает издание inkazan.ru, фигуранты дела пропагандировали блатную идеологию, асоциальное поведение, воровские принципы, агрессию и насилие в отношении представителей правопорядка.
Подозреваемые рискуют получить десятилетние сроки лишения свободы.
* АУЕ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.