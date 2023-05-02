Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана арестовали 19 человек, которых подозревают в совершении террористических преступлений. Такой информацией поделилась пресс-служба главы государства по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.
Уточняется, что эти 19 человек пытались совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления людей.
Напомним, что ранее спецслужбы Казахстана арестовали бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова в подозрении государственной измены. К текущему моменту он уже приговорен к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.