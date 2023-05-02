Во всех школах России в четверг, 4 мая, состоится торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Росдетцентра.
Впервые мероприятие пройдет в формате акции "Бессмертный полк". Кроме того школьники и педагоги будут обсуждать события тех лет в рамках занятий "Разговоры о важном".
Учащиеся придут на линейки с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Их память будет почтена минутой молчания.
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