Профсоюзы "оборонки" просят упростить получение звания "Ветеран труда"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности (текст документа предоставлен центральной профсоюзной газетой "Солидарность") заявили о том, что порядок присвоения звания "Ветеран труда" в оборонно-промышленном комплексе является более сложным по сравнению с другими ведомствами и ущемляет права работников с большим стажем, которым это звание становится недоступным.

Действующий порядок фактически сводит количество получающих это звание к нулю. Обращения от трудовых коллективов поступают в профсоюзы, в том числе не входящие в контур Минпромторга России, о необходимости всесторонней мотивации труда в особых условиях работы предприятий.

Работники и профсоюзный актив организаций все чаще обращают внимание на необходимость упрощения процедуры награждения ведомственными наградами, дающими право на присвоение звания "Ветеран труда".

По данным профсоюзов, с 2016 года зафиксированы лишь единичные случаи вручения работникам ОПК медали "Трудовая доблесть", дающей право на присвоение звания "Ветеран труда".