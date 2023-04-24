В Госдуме РФ предложили запретить уроки английского языка в школе

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Изучение английского языка необходимо исключить из школьной программы, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По мнению парламентария, обязательное изучение предмета даёт "прозаподный вектор".

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", — пояснил парламентарий РИА Новости.

Как уточнил политик, с самого детства россияне "смотрят на Запад". Однако в США или Великобритании нет обязательного курса русского языка, резюмировал депутат.

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