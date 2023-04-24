Изучение английского языка необходимо исключить из школьной программы, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
По мнению парламентария, обязательное изучение предмета даёт "прозаподный вектор".
"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", — пояснил парламентарий РИА Новости.
Как уточнил политик, с самого детства россияне "смотрят на Запад". Однако в США или Великобритании нет обязательного курса русского языка, резюмировал депутат.
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