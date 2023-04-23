Жители Уфы жалуются на отсутствие в городе нормальных школ. По их словам, учреждения, в которых учатся дети переполнены в несколько раз, а здания разваливаются на глазах.
По словам горожан, они не единожды обращались к чиновникам с просьбой построить новые школы, но власть их не слышит.
"Нашей администрации безразлично, в каких условиях учатся дети затонских школ. Видимо, ждут, когда дети начнут получать серьёзные травмы, банально заходя и выходя из школы, — цитирует местных жителей mkset.ru. — Барак для скота и ужас".
Люди опасаются, что на голову детей рухнет крыша или кто-то пострадает, пока идёт в отдельно стоящий спортзал.
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