Уфимцы пожаловались на школы: переполнены и выглядят как "барак для скота"

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Уфы жалуются на отсутствие в городе нормальных школ. По их словам, учреждения, в которых учатся дети переполнены в несколько раз, а здания разваливаются на глазах.

По словам горожан, они не единожды обращались к чиновникам с просьбой построить новые школы, но власть их не слышит.

"Нашей администрации безразлично, в каких условиях учатся дети затонских школ. Видимо, ждут, когда дети начнут получать серьёзные травмы, банально заходя и выходя из школы, — цитирует местных жителей mkset.ru. — Барак для скота и ужас".

Люди опасаются, что на голову детей рухнет крыша или кто-то пострадает, пока идёт в отдельно стоящий спортзал.

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