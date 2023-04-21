Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористических действий возбуждено в Челябинской области. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР, жительница Магнитогорска разместила в своих соцсетях высказывание с призывами к терроризму.
Как сообщает kursdela.biz, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
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