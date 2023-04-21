Депутат Журова: России стоит ввести "визу талантов" для артистов, учёных и спортсменов

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Перспективные артисты, учёные, предприниматели и другие специалисты могут легко получить визу США, Франции, Великобритании, Германии и многих других стран. Подобную практику надо ввести и в России, уверена депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Она предложила выделить визы для талантливых иностранцев в отдельную категорию.

"Можно сделать отдельную категорию виз, претендовать на которую обязательно смогут выдающиеся артисты, ученые и, может быть, даже спортсмены", — пояснила парламентарий в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Журова добавила, что и при существующем порядке въезда иностранцы могут получить российскую визу без особых проблем. Творческие люди приезжают в Россию по приглашению различных организаций, и принимающая сторона обычно прикладывает множество усилий для этого.

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Визы в США и в Россию упрощены. Режим благоприятствования?