Секреты стройных хозяек: зачем они добавляют в чай лавровый лист

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Лавровый лист — не только популярная приправа на кухне, но и универсальное средство в быту. Его множество полезных свойств известно уже давно. Он не только противовоспалителен и антисептичен, но также считается амулетом для привлечения удачи. Однако, как оказалось, лавровый лист может пригодиться и тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов.

Если диеты и таблетки не работают в борьбе с лишним весом, можно попробовать старинный рецепт чая с лавровым листом. Лавровый лист ускоряет метаболизм в организме, что помогает в похудении.

Эксперты ресурса "Макаронина" рекомендуют заваривать три измельченных лавровых листа вместе с обычным черным чаем и давать напитку настояться не менее 15 минут. Однако стоит помнить, что напиток не следует выпивать за один раз, лучше распределить его прием на несколько раз. Причина в том, что напиток может повысить давление.

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