Кадыров: волна надругательств над Священным Кораном дошла до России

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Главая Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с сожжением страниц Корана в Москве у Белого озера. Волна надругательств над Священным Кораном дошла до России, написал политик в своём Telegram-канале.

Он отметил, что видео появилось сразу после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. И это показалось подозрительным, так как конфликт исчерпан, спорной ситуации уже нет.

"И тут вдруг провокация, которая не нужна ни мусульманам, ни православным. Забегая вперёд, отмечу, что надругательства над Кораном, карикатуры и тому подобное — это визитная карточка и инструмент западных либеральных провокаторов", — добавил Кадыров.

По его словам, уже есть первые результаты проверки. Работают спецслужбы и мэрия столицы.

"Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание", — заключил глава Чечни.

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