Главая Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с сожжением страниц Корана в Москве у Белого озера. Волна надругательств над Священным Кораном дошла до России, написал политик в своём Telegram-канале.
Он отметил, что видео появилось сразу после того, как решился вопрос со строительством мечети в Москве. И это показалось подозрительным, так как конфликт исчерпан, спорной ситуации уже нет.
"И тут вдруг провокация, которая не нужна ни мусульманам, ни православным. Забегая вперёд, отмечу, что надругательства над Кораном, карикатуры и тому подобное — это визитная карточка и инструмент западных либеральных провокаторов", — добавил Кадыров.
По его словам, уже есть первые результаты проверки. Работают спецслужбы и мэрия столицы.
"Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание", — заключил глава Чечни.
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