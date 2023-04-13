В Хакасии сильный ветер не утихает с начала недели. Жителей попросили быть осторожнее, штормовое предупреждение продлено на 14 и 15 апреля. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.
Синоптики обещают северо-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также резкое похолодание в субботу.
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