Что осталось в России у сбежавшего в Дубай Александра Кержакова

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Александр Кержаков переселился в ОАЭ, объясняя это тем, что в России ему страшно. Но он оставил здесь значительные объекты недвижимости.

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков переселился с семьёй в Дубай. Своё решение он объяснил тем, что сейчас ему страшно, и "хочется поехать туда, где тепло, просто быть там, а не в России". Кержаков занял апартаменты с видом на самый высокий небоскрёб в мире Бурдж-Халифу. Издание Life подсчитало, что стоимость трёхкомнатной квартиры в этом районе может составлять около 45 миллионов рублей.

Однако и на родине у Кержакова остались объекты недвижимости. К примеру дуплекс площадью 172 квадратных метра в одном из элитных жилых комплексов Санкт-Петербурга. Стоимость апартаментов Кержакова в другом комплексе, по расчётам издания, может составлять около 30 миллионов рублей, как и просторной студии в таунхаусе.

А вот свой особняк в элитном коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом Кержаков продал ещё в январе прошлого года за 150 миллионов. Бывший футболист также является владельцем компании, которая управляет ресторанами. Хотя в базе данных ФССП за ним числятся долги по автокредитам и алиментам, это не помешало ему улететь из России.

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