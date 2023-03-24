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"Журналисты" на ставке ЦРУ: Pravda.Ru обязана стать иноагентом в... США

2:55
Общество » История Правды.Ру

Американская компания NewsGuard, позиционирующая себя как борца с дезинформацией, опубликовала отчёт по исследованию рекламного рынка российской интернет-индустрии. Аналитикам не понравилось то, что рекламные блоки корпорации Google размещаются на таких сайтах, как Pravda.Ru.

"Журналисты" на ставке ЦРУ: Pravda.Ru обязана стать иноагентом в... США

NewsGuard, которая опосредованно связана с ЦРУ и госдепартаментом США, считает англоязычную версию Pravda.Ru источником недостоверной информации. Издание получило оценку 7,5 из 100 в рейтинге американской компании.

Возмущение "журналистов" из NewsGuard вызывают публикации Pravda. Ru о Спецоперации России на Украине (СВО). В частности, компания указала на новостной материал издания по итогам обращения президента России Владимира Путина к нации по поводу признания республик Донбасса. Также американцам не понравилась публикация заявления Минобороны РФ о срежиссированном Украиной ударе по родильному дому в Мариуполе. Киев, ведомый Вашингтоном, тогда обвинил в обстреле Москву.

В NewsGuard не поленились даже покопаться в истории Pravda.Ru, которое стало продолжением газеты "Правда".

"Pravda.Ru, которое начиналось в 1912 году как официальная печатная газета КПСС, было обязано зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США", — утверждают "журналисты".

Аналитики направили запрос в Google по поводу размещения рекламы на сайте, но ответа так и не получили.

Письмо в редакцию

Дальше — больше. NewsGuard присылает в редакцию Pravda.Ru странные запросы. В одном из них американская компания потребовала разъяснить, почему статья доктора наук якобы похожа на текст, составленный искусственным интеллектом.

В другом запросе издание попросили объяснить, почему Pravda.Ru не описывает редакционные правки в своих материалах, сообщил в своём Telegram-канале руководитель проекта Вадим Горшенин.

"Скажу как есть: цензоры, которые были в советской "Правде", где я успел поработать, рядом с цэрэушниками выглядят просто милыми котятами", — резюмировал Горшенин.

Цензоры на зарплате

Если российский сегмент Интернета NewsGuard "исследует" сравнительно недавно, что в основном связано с СВО, то своим сайтам оценки "журналисты" ставят давно.

В январе 2019 года американский новостной портал MintPress опубликовал расследование, в котором привёл весомые доказательства того, что компания тесно связана с правительством США не только финансово, но и организационно.

Материал, в котором главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова даст разъяснения по поводу "исследования" NewsGuard, будет опубликован в понедельник, 27 марта.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Вадим Горшенин
Вадим Горшенин — председатель совета директоров Правды. Ру *
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