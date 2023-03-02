Дом татарской актрисы в Казани продаётся за 210 млн рублей

В Казани выставили на продажу дом, в котором жила первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская с 1966 по 1974 годы.

Продавец разместил объявление на соответствующих сайтах и уточнил, что площадь объекта превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Здание полностью отреставрировано, территория благоустроена. Также в доме есть личная парковка со шлагбаумом. Помещение может подойти для офисов, учебного заведения или медицинской клиники.

Двухэтажный каменный дом построили в конце XIX века, сообщает inkazan.ru.

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