Сургутянин написал портрет Путина нефтью и продаёт его за 300 тысяч рублей

Житель Сургута выставил на одном из сайтов объявлений портрет российского лидера Владимира Путина, написанный нефтью, сообщает muksun.fm.

По информации издания, мужчина хочет заработать на этой необычной картине 300 тысяч рублей. Он разместил объявление о продаже во вторник, 31 января. Автор работы пояснил, что, помимо нефти, пользовался акрилом при написании портрета президента России.

"Отличный подарок серьёзному руководителю в кабинет", — такими словами сургутянин сопроводил своё объявление.

Отмечается, что размеры портрета "довольно внушительные".

Как подчеркнули журналисты из ХМАО, мужчина, скорее всего, легко нашёл сырьё для своей работы, ведь Сургут — неофициальная нефтегазовая столица РФ.