В Артёме мужчина зарезал врача на глазах его 12-летней дочери из-за потерянной беременности жены

Житель города Артёма в Приморском крае зарезал врача, который не смог сохранить беременность его жены. Причём это преступление произошло на глазах 12-летней дочери медика.

В квартире дома по улице Фрунзе в городе Артёме 28 февраля было обнаружено тело мужчины, получившего множественные колото-резанные ранения. Им оказался заведующий гинекологическим отделением городской больницы 58-летний Александр Альшевский. Причём свидетелем убийства была его дочь, которую нападавший связал простыней, как сообщает "ФедералПресс".

1 марта представители ГУВД назвали имя подозреваемого — им оказался местный житель Нарек Погосян. В тот же день его задержали, было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Местные СМИ сообщают, что Погосян явился к Альшевскому домой и устроил скандал, так как врач не смог сохранить беременность его жены. Отметим, что пока официально эту версию в ГУВД не подтвердили.

В администрации больницы поведали, что гинекологическое отделение доктор Альшевский возглавлял 13 лет, а его общий профессиональный стаж составляет почти 40 лет. "Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом, его оптимизм и жизнелюбие приносили радость и придавали сил. Он был и остается эталоном врача, руководителя, мужчины, друга", — сообщают о нём коллеги.

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