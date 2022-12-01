В Оренбургской области пройдёт судебное заседание по делу об убийстве терапевта

В Оренбургской области правоохранители заявили, что седьмого декабря состоится заседание суда по делу об убийстве 25-летнего врача Елены Фёдоровой.

Как отметили в 56orb.ru, обвиняемый находится в следственном изоляторе с третьего августа этого года. Правоохранители могут продлить эту меру пресечения, добавили в СМИ. При этом в пресс-службе суда ещё не сообщили дату рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что злоумышленник следил за Фёдоровой и проник в её подъезд. В доме предполагаемый преступник нанёс девушке 30 ударов ножом. Терапевт погибла от потери крови.

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