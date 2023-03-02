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Из-за неопознанного летающего объекта в Ленинградской области ночью объявляли сигнал "Режим"

1:00
Общество

В небе над Выборгом из-за неопознанного летающего объекта, который двигался в направлении Петербурга, ночью объявляли сигнал "Режим". То есть, объекту было направлено требование покинуть воздушное пространство России. Однако, он на это никак не отреагировал.

Из-за неопознанного летающего объекта в Ленинградской области ночью объявляли сигнал "Режим"

Сообщается, что около половины одиннадцатого вечера ПВО зафиксировала "воздушную цель" в районе Выборга. Объект двигался на высоте примерно семь тысяч метров со скоростью от 100 до 200 километров в час.

Официальные власти пока не подтвердили информацию об обнаружении в небе над Выборгом НЛО. По мнению экспертов, радары могли дать сбой из-за редкого астрономического явления — сближения Венеры и Юпитера. Часто во время него наблюдаются магнитные аномалии.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно закрыли из-за неопознанного летающего объекта.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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