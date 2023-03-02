Из-за неопознанного летающего объекта в Ленинградской области ночью объявляли сигнал "Режим"

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В небе над Выборгом из-за неопознанного летающего объекта, который двигался в направлении Петербурга, ночью объявляли сигнал "Режим". То есть, объекту было направлено требование покинуть воздушное пространство России. Однако, он на это никак не отреагировал.

Сообщается, что около половины одиннадцатого вечера ПВО зафиксировала "воздушную цель" в районе Выборга. Объект двигался на высоте примерно семь тысяч метров со скоростью от 100 до 200 километров в час.

Официальные власти пока не подтвердили информацию об обнаружении в небе над Выборгом НЛО. По мнению экспертов, радары могли дать сбой из-за редкого астрономического явления — сближения Венеры и Юпитера. Часто во время него наблюдаются магнитные аномалии.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно закрыли из-за неопознанного летающего объекта.

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