Очевидцы описали потасовку с украинцами около российского танка Т-72 в Берлине

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Сгоревший российский танк, который установлен перед посольством России в Берлине, стал стихийным мемориалом. Активисты приносят к нему цветы и выступают против поставок оружия на Украину. Однако проукраинские вандалы растоптали и выкинули все розы, гвоздики и тюльпаны с российского Т-72.

Местный житель по имени Андрей подчеркнул, что в танке мог погибнуть весь экипаж. Только нелюди способны на то, чтобы глумиться над местом гибели солдат, подчеркнул он.

"Когда два моих друга увидели кадры, где на Т-72 ещё и висит украинский флаг, буквально вскипели", — заявил он в беседе с "МК".

Он рассказал, что украинцы, которые живут в Берлине, срывали белые флаги и цветы с танка, неравнодушные немцы из поднимали и возвращали обратно. Однако полиция не обращала внимания на вандализм со стороны беженцев.

"Стражи порядка огородили территорию и контролировали ситуацию. Но стояли спокойно, не вмешивались. Если бы зачинщиками драки стали русские или немцы, их бы забрали. А украинских беженцев у нас не трогают, им многое позволено", — рассказала координатор проекта "Дети войны. Аллея ангелов" Анна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.