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Полиция Берлина позволила вандалам скинуть цветы с выставленного у посольства России танка Т-72

1:02
Происшествия

Жители Берлина покрыли российский танк Т-72 сотнями цветов во время митинга против поставок оружия на Украину. Однако на следующий день вандалы растоптали и унесли все гвоздики. Неравнодушные немцы пытались вернуть цветы обратно, но активисты стояли на своём и продолжали свой протест. В результате между ними возникла перепалка, сообщает РИА Новости.

Полиция Берлина позволила вандалам скинуть цветы с выставленного у посольства России танка Т-72

Сотрудники полиции отвели в сторону наиболее агрессивных вандалов, но не рискнули помешать другим уничтожать гвоздики. Жители Берлина просили активистов остановиться и призвали их воспринимать цветы как знак скорби по всем погибшим в ходе украинского конфликта.

"Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война", — сообщил наблюдавший за происходящим немец.

Затем активисты забрались на сам танк и демонстративно уничтожили оставшиеся цветы.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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