Губернатора Гладкова врачи пока не отпускают из больницы

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он себя чувствует уже гораздо лучше, однако медики настаивают на том, чтобы он ещё побыл в больнице под их наблюдением.

Глава региона признался, что решил не спорить с врачами.

"Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

25 февраля Гладков рассказал о своей госпитализации, добавив, что "ничего критичного" в его состоянии нет.

По информации Telegram-канала 112, Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением.

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