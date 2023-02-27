По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он себя чувствует уже гораздо лучше, однако медики настаивают на том, чтобы он ещё побыл в больнице под их наблюдением.
Глава региона признался, что решил не спорить с врачами.
"Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
25 февраля Гладков рассказал о своей госпитализации, добавив, что "ничего критичного" в его состоянии нет.
По информации Telegram-канала 112, Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением.
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