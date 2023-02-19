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Тренер ярославского "Шинника" похвалил футболистов за драку с украинцами: Вас было мало, не отступили назад

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Общество

Тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев торжественно выразил благодарность футболистам за то, что они вступили в драку с украинцами.

Тренер ярославского "Шинника" похвалил футболистов за драку с украинцами: Вас было мало, не отступили назад

Евсеев обратился к членам своей футбольной команды перед тренировкой. Он назвал поступок спортсменов "правильным выбором".

"Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного. Молодчики", — сказал футбольный наставник.

Драка между футболистами "Шинника" и украинского "Миная" произошла 13 февраля в турецком отеле. В качестве наказания команды выселили из отеля.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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