Тренер ярославского "Шинника" похвалил футболистов за драку с украинцами: Вас было мало, не отступили назад

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев торжественно выразил благодарность футболистам за то, что они вступили в драку с украинцами.

Евсеев обратился к членам своей футбольной команды перед тренировкой. Он назвал поступок спортсменов "правильным выбором".

"Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного. Молодчики", — сказал футбольный наставник.

Драка между футболистами "Шинника" и украинского "Миная" произошла 13 февраля в турецком отеле. В качестве наказания команды выселили из отеля.

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