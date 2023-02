Кургузов о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах: можно следить за человеком через приложение "Госуслуг"

Your browser does not support the audio element.

Исполнительный директор ресурса "Оборот.ру" Иван Кургузов в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие опасности таит в себе введение цифрового удостоверения личности на смартфонах.

Кургузов назвал поддержанную Владимиром Путиным инициативу Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах "сложной и рискованной историей".

"С одной стороны, если часть документов перенести в телефон и их не надо было бы хранить и носить, было бы удобнее. ОМС, например", — озвучил он положительный момент данного нововведения.

При этом он отметил недостатки данной идеи.

"С другой стороны, паспорт — это "ультимативный" документ, он позволяет очень многое, и здесь в зону потенциальной уязвимости он попадает с более высоким весом риска", — выразил свою точку зрения эксперт.

Кургузов отметил, что на данной стадии IT-решения в подобной области содержат в себе ошибки. Он напомнил об опыте мобильного приложения при коронавирусе, или ДЭГ-2021

"Относительно слежки — ничего не мешает сейчас следить за человеком через приложение Госуслуг", — объяснил специалист.

Ранее ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин рассказал о последствиях блокировки мобильных телефонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.