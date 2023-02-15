Исполнительный директор ресурса "Оборот.ру" Иван Кургузов в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие опасности таит в себе введение цифрового удостоверения личности на смартфонах.
Кургузов назвал поддержанную Владимиром Путиным инициативу Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах "сложной и рискованной историей".
"С одной стороны, если часть документов перенести в телефон и их не надо было бы хранить и носить, было бы удобнее. ОМС, например", — озвучил он положительный момент данного нововведения.
При этом он отметил недостатки данной идеи.
"С другой стороны, паспорт — это "ультимативный" документ, он позволяет очень многое, и здесь в зону потенциальной уязвимости он попадает с более высоким весом риска", — выразил свою точку зрения эксперт.
Кургузов отметил, что на данной стадии IT-решения в подобной области содержат в себе ошибки. Он напомнил об опыте мобильного приложения при коронавирусе, или ДЭГ-2021
"Относительно слежки — ничего не мешает сейчас следить за человеком через приложение Госуслуг", — объяснил специалист.
Ранее ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин рассказал о последствиях блокировки мобильных телефонов.
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