Аналитик Муртазин об угрозе блокировки смартфонов: появляется окошко, что телефон не предназначен для вашего региона

Ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин объяснил, какие последствия могут наступить, если компании начнут блокировать мобильные телефоны.

Муртазин считает, что китайские компании электроники не намерены блокировать телефоны у граждан России. Он уверен, что тревожные новости подобного рода распространяют ради пиара.

Ранее сообщалось, что Иран ввёл запрет на ввоз в страну iPhone 14 и всех последующих версий смартфонов Apple.

"Ситуация простая — на телефоне появляется окошко, что телефон не предназначен для вашего региона, вы нажимаете "окей" и продолжаете пользоваться телефоном в свободном режиме", — цитирует слова эксперта Радио 1.

Специалист отметил, что блокировка телефона фактически означает его кражу. Такие действия, по мнению Муртазина, могут спровоцировать конфликт мирового масштаба.

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