Ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин объяснил, какие последствия могут наступить, если компании начнут блокировать мобильные телефоны.
Муртазин считает, что китайские компании электроники не намерены блокировать телефоны у граждан России. Он уверен, что тревожные новости подобного рода распространяют ради пиара.
Ранее сообщалось, что Иран ввёл запрет на ввоз в страну iPhone 14 и всех последующих версий смартфонов Apple.
"Ситуация простая — на телефоне появляется окошко, что телефон не предназначен для вашего региона, вы нажимаете "окей" и продолжаете пользоваться телефоном в свободном режиме", — цитирует слова эксперта Радио 1.
Специалист отметил, что блокировка телефона фактически означает его кражу. Такие действия, по мнению Муртазина, могут спровоцировать конфликт мирового масштаба.
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