Лидер мусульман Новосибирска призвал не наказывать оскорбившего религию школьника

Духовный лидер мусульман в Новосибирске Салим Шакирзянов считает, что не нужно было наказывать читавшего оскорбительный стих школьника. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Ранее в Сети появился видеоролик, в котором новосибирский школьник читает оскорбительный для мусульман стих, а в следующем сюжете мать заставляет его извиняться на коленях.

Шакирзянов объяснил, что мусульмане не должны вставать на колени сами и заставлять это делать других.

