Духовный лидер мусульман в Новосибирске Салим Шакирзянов считает, что не нужно было наказывать читавшего оскорбительный стих школьника. Об этом пишет издание Сиб.фм.
Ранее в Сети появился видеоролик, в котором новосибирский школьник читает оскорбительный для мусульман стих, а в следующем сюжете мать заставляет его извиняться на коленях.
Шакирзянов объяснил, что мусульмане не должны вставать на колени сами и заставлять это делать других.
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