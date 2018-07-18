ФСБ запретило ловить рыбу с иностранных лодок и кораблей

Рыбный день может теперь обойтись россиянам дороже, чем раньше. Дело в том, что из-за новых требований ФСБ к рыбодобытчикам цены на рыбу могут основательно вырасти. Об этом информирует "Коммерсантъ". По его данным, пограничная служба ФСБ России начала уведомлять рыбодобытчиков о недопустимости использования транспортных судов, принадлежащих иностранным лицам.
Ранее подобное разрешалось в случае, если у судна было право плавания под флагом России и на нем работали российские лица по договорам бербоут-чартера (фрахтование судна без экипажа).
По подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, только в Северном бассейне около 70 процентов флота принадлежит иностранцам. Президент ассоциации Герман Зверев отмечает, что компании, которая вылавливает на Севере 100 тысяч тонн трески, пикши и мойвы в год, придется дополнительно тратить на логистику 2 млн долларов из-за данного запрета. По его словам, даже одна только срочная перестройка логистических маршрутов во время пика путины может обойтись компании в сумму до 1 млн долларов. На круг же — дополнительные расходы отрасли могут достигнуть 12 млрд рублей.
Естественно, рост стоимости перевозочных услуг отразится и на конечной цене продукции. Об этом в один голос говорят эксперты, в частности — председатель одной из крупнейших добывающих компаний Камчатки РК им В. И. Ленина Сергей Тарусов.
Насытить же рынок российским морским транспортом на сегодняшний день не получится, поскольку старые суда списывают, а новый флот не строится.
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Комментарии: "Магаданская икра лучше камчатской"
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