Производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось

Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам. Это выло связано, как следовало из сообщений, с дефицитом чипов для электронных загранпаспортов. 2 февраля Минпромторг России опроверг данную информацию. По сообщению ведомства, производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.

"Предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, осуществляет донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса", — сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что модернизация оборудования находится в завершающей стадии и дефицита компонентов для электронных загранпаспортов не ожидается.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ".

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