Родители школьников протестуют против "разговоров о важном" с Егором Кридом

Родителей школьников возмутило то, что "разговоры о важном" с их детьми проводит певец Егор Крид.

Молодой исполнитель включился в патриотическую работу и рассказал подрастающему поколению о цифровой гигиене. Ролик с Кридом показали школьникам по всей стране. Певец объяснил детям, что не стоит верить людям в Сети, так как велика вероятность того, что их хотят обмануть мошенники.

Родители учеников посчитали, что у Егора Крида недостаточно мужественный вид. Не понравилось родительской общественности и то, что артист в своих песнях употребляет матерную брань. Подозрения вызвали и татуировки на теле певца.

Telegram-канал "Кровавая барыня" приводит переписку представителей нижегородского родительского комитета в паблике в ВК.

Мамы и папы школьников отметили, что не хотели бы, чтобы их сыновья брали пример с Егора Крида. Они также объяснили, что не одобрили бы выбор дочерей, если бы они стали встречаться с парнем, похожим на Егора Крида.

Родители задались вопросом, намеренно ли Минпросвещения "оскорбляет здравый смысл и вкус" личностью Крида.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала идею привлечь Егора Крида к патриотическому воспитанию школьников.

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