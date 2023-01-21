Политолог: я однозначно выступаю за закрытие YouTube в России

Политолог Александр Форманчук поддержал идею о закрытии YouTube в России. По его словам, в этом смысле страна должна жить по законам военного времени.

"Я однозначно выступаю за это, потому что мы должны более жестко жить по законам военного времени. Должен быть более четкий водораздел между теми патриотами, кто за политику нашего президента, и кто против. Здесь двух мнений быть не может, мы должны не стесняться этих действий", — отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Стоит учитывать и то, что на просторах иностранного видеохостинга можно встретить слишком много "враждебной пропаганды".

"Она неприкрытая, откровенная. Это мусорное ведро, откуда льется куча грязи на наше государство и нашу политику", — добавил Форманчук.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в случае блокировки YouTube в России есть множество аналогов, которые могут заменить сервис. Среди них он выделил ЯRUS, "ВК" и RuTube. По мнению предпринимателя, YouTube является "информационной чумой" и контент сервиса действует против России.