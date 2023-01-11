Центр Петрозаводска может оказаться затоплен речной водой

Текущая гидрологическая обстановка в Петрозаводске внушает опасения. Есть риск, что цент города может просто уйти под воду, будучи затопленным водой из реки.

Как пишет karelinform.ru, на карельских реках из-за сильного мороза быстро формируются разные виды льда, что привело к "зажорам" и увеличению уровня воды.

Это касается и реки Лососинки, протекающей через Петрозаводск. Из-за неравномерного промерзания уровень воды в ней будет продолжать расти до конца недели до критических уровней. В итоге Лососинка грозит выйти из берегов и затопить городские стадионы "Спартак" и "Юность".

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