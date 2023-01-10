Мать Смольянинова заверила, что её сын не собирается сражаться на стороне Киева

Мать актёра Артура Смольянинова заверила, что у её сына нет намерения сражаться за Украину. Об этом женщина поведала в беседе с KP. RU.

В том, что Смольянинов сделал своё скандальное заявление про спецоперацию, его мать Мария обвинила беседовавшего с артистом журналиста, который, по её словам, вёл себя непрофессионально и провокационно.

Женщина добавила, что изданное интервью расстроило её сына.

"Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину. Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину", — уточнила мать Смольянинова.

Мария Смольянинова добавила, что в своём интервью актёр якобы не говорил о желании увидеть Россию в виде "кучи радиоактивной пыли". Она заверила, что он скорее пожертвует собой, чтобы обезопасить мир от ядерного оружия.

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